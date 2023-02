Cascina: auto in sosta selvaggia blocca un autobus per mezz'ora

Aveva lasciato la sua auto in sosta selvaggia tanto da aver impedito il passaggio di un bus del trasporto pubblico per oltre 30 minuti. Per questo Autolinee Toscana ha presentato formale denuncia presso il Comando della Polizia municipale di Cascina per interruzione di pubblico servizio nei confronti dell'automobilista indisciplinato.

I fatti si sono svolti lo scorso 9 febbraio a Cascina in via della Pace e hanno coinvolto l’autobus che stava servendo il servizio di trasporto pubblico lungo la Linea 190 Direzione Pisa.

L’auto era parcheggiata in maniera tale da impedire il transito non solo del bus, ma, come riferito dall’autista, anche di una ambulanza che stava intervenendo per un codice rosso. L’autista ha allertato il Comando della Polizia municipale di Cascina, ma quando la pattuglia è arrivata sul posto l’automobilista si era già dileguato. L’autista ha comunque fotografato l’auto in divieto di sosta e la fotografia è stata consegnata al Comando della Municipale.

...