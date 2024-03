Autolinee Toscane informa che verificherà coi propri legali la possibilità di sporgere denuncia per interruzione di pubblico servizio a carico dell’automobilista che ieri, martedì 5 marzo 2024, lasciando la propria auto in sosta vietata, ha bloccato il servizio tpl per circa un’ora. I fatti si sono svolti in via Mazzini a Pisa, attorno alle ore 13.49: l’auto ha bloccato varie Linee bus del Trasporto Pubblico Locale fino oltre alle 14.30. In particolare, sono state coinvolte nel blocco le linee: LINEA 1+, LINEA 2, LINEA 4, LINEA 14, LINEA 3+.

Via Mazzini è stata liberata alla circolazione solo dopo le 14.30 a seguito dell’intervento della Polizia Municipale di Pisa, che ha fatto intervenire un carro attrezzi per rimuovere l’auto in sosta vietata. Purtroppo, sebbene le numerose linee interessate al blocco siano state rimesse in servizio, fino alle 15.30 lo stesso servizio non è tornato regolare.