Macchina imbrattata con la vernice spray: "Non è un episodio isolato, serve un intervento deciso"

Ennesima auto vandalizzata a Santo Pietro Belvedere, nel comune di Capannoli. Un'abitante della zona si è ritrovata tutta la macchina imbrattata di vernice spray. E' quanto denunciano Mattia Cei e Giacomo Citi di Fratelli d'Italia. "La situazione - affermano - sta raggiungendo numeri preoccupanti, non si tratta di un episodio isolato: il mese scorso sempre a Santo Pietro Belvedere un cittadino si è ritrovato la macchina con il parabrezza completamente distrutto. Serve un intervento deciso da parte dell’amministrazione comunale e delle forze dell’ordine per mettere fine una volta per tutte a questo incubo che i cittadini stanno vivendo costantemente su tutto il territorio comunale".

"Ora è il tempo di agire, basta parole e promesse - aggiungono - questi gli interventi urgenti da realizzare: videosorveglianza diffusa su tutto il territorio comunale, turno notturno dei vigili, maggiore presenza dei Carabinieri e della Polizia di Stato h24, realizzazione del presidio dei Carabinieri nei locali del Comune, ripristino del Comando della Polizia Municipale all’interno del nostro territorio comunale".