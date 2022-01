Va a zig zag in via Gronchi e rifiuta l'alcol test: denunciato, patente ritirata ed espulsione

Nelle prime ore del giorno di ieri, 2 gennaio, una pattuglia della Squadra Volanti ha notato un'Audi in via Giovanni Gronchi mentre procedeva a zig zag. Si è così avvicinata intimando l'alt e procedento al controllo.

Il guidatore è stato identificato come un 31enne di origini marocchine residente a Pontedera, con precedenti di polizia in materia di stupefacenti e guida in stato di ebbrezza. Il cittadino, accompagnato in Questura per la sottoposizione ad alcol test, ha rifiutato di fare l'accertamento, venendo così denunciato e subendo il ritiro della traduzione della patente di guida. Dai riscontri è anche emerso che fosse stato già denunciato per non aver ottemperato all'Ordine del Questore di Agrigento, emesso in data 17 marzo 2021, ad abbandonare il territorio nazionale. Il soggetto è stato quindi messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione.

A bordo dell'auto c'era una giovanne 22enne di Pisa, anch'ella nota agli operatori per precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Sottoposta a perquisizione personale è emerso che fosse in possesso di una dose di hashish: al termine degli adempimenti è stata segnalata alla Prefettura come assuntrice di stupefacenti, con il contestuale sequestro della droga.