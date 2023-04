Autobus: modifiche al servizio per il 25 Aprile e il 1° Maggio

Alcune variazioni in programma per il servizio di trasporto pubblico di Autolinee Toscane per le prossime festività legate al 25 Aprile e al 1° Maggio.



Sia per le tratte urbane che extraurbane, il 25 aprile il servizio autobus sarà presente con la frequenza dei giorni festivi, mentre il 1° maggio il servizio sarà sospeso o parzialmente sospeso.

Provincia di Pisa

Martedì 25 aprile: viene effettuato il servizio festivo invernale con intensificazione della linea litoranea 010;

Lunedì 1° maggio: per l’area pisana servizio festivo invernale ridotto, per l’area Valdera festivo invernale, per l’area della Valdicecina servizio extraurbano festivo invernale e nessun servizio per l’Urbano di Volterra.



Autolinee Toscane consiglia ai passeggeri di verificare con anticipo gli orari e i servizi in vigore in questi giorni di festività, consultando il sito at-bus.it.