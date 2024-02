Sosta selvaggia a Pisa: bloccata la corsa di 10 autobus

Autolinee Toscane informa che a Pisa, giovedì 1° febbraio, a causa della sosta non consentita di un’autovettura privata, ben 10 bus di linea sono rimasti bloccati in corrispondenza della intersezione tra via Garibaldi e via Flamini. Il blocco si è protratto dalle ore 13:05 alle ore 14:07, causando grave disservizio alla utenza studentesca delle scuole del Complesso Marchesi e producendo il mancato rispetto delle coincidenze al nodo di interscambio a Vicarello con altri servizi.

Autolinee Toscane ha immediatamente richiesto l’intervento delle forze della Polizia Municipale che, intervenute, hanno fatto rimuovere il veicolo privato. Solo successivamente così i bus del TPL hanno potuto riprendere il servizio, ma con ritardi fino ad un’ora. Autolinee Toscane ricorda che già lo scorso 15 novembre si è verificato un analogo evento nello stesso luogo e per il medesimo servizio.