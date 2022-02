Autobus e Covid: servizi e riduzioni nel fine settimana per Pisa

Per le giornate di domani, sabato 5 febbraio e domenica 6 febbraio 2022, a causa di malattie e quarantene legate al Covid che stanno interessando molti conducenti, sono previste riduzioni dei servizi urbani ed extraurbani di Autolinee Toscane in tutto il territorio regionale. In totale domani mancheranno per cause, direttamente o indirettamente, legate al Covid, 390 conducenti. Nel Dipartimento Nord, 122 autisti saranno assenti causa malattie-infortuni-covid: gli autisti assenti a Massa Carrara saranno 25, 25 a Lucca, 37 a Pisa e 35 a Livorno.

Le corse modificate a Pisa

Sarà rimodulato il servizio per garantire le corse con funzionalità scolastica.

Per quanto rigurarda l'ambito urbano, soppresse alcune corse di: LAM Rossa; LAM Verde; Linea 2; Linea 4; Linea 6; Linea 13; Linea Notturna 22.

Per l'extraurbano:

- Linea 10 soppresse corse Pisa-La Vettola-San Guido delle ore 17.30 e San Guido-La Vettola-Pisa ore 17.49;

- Linea 80 soppresse corse Pisa-Vecchiano-Filettole delle ore 19:15 e Filettole-Vecchiano-Pisa delle ore 20;

- Linea 150 Pisa-Musigliano soppresse corse delle ore 18.15 e Musigliano-Pisa delle ore 18:41;

- Linea 190 soppresse corse Pisa-Cascina delle ore 13.15, Pisa-Pontedera delle ore 14.15, Pontedera-Pisa delle ore 15.05.