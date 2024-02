Fanno entra-esci dal bus per gioco alle fermate, alla fine spaccano l'autobus

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAY

Ancora vandali sugli autobus. Autolinee Toscane torna a denunciare azioni in danno dei mezzi del servizio pubblico. Di nuovo interessata la tratta di Pontedera, questa volta la Linea 380 Pontedera - Vicarello. Il caso è avvenuto oggi, 21 febbraio, all'uscita da scuola.

Secondo quanto ricostruito dall'azienda, "subito dopo la partenza dal capolinea di Pontedera autostazione, alcuni studenti a bordo del bus adottavano un comportamento poco consono, fumando e strattonandosi. Nonostante i richiami dell'autista i comportamenti pericolosi e vietati non si interrompevano, anzi quando il bus giungeva in prossimità delle fermate questi studenti scendevano e immediatamente risalivano sul bus, mettendo in pericolo se stessi e gli altri utenti. La situazione è via via degenerata fin quando, verso le 13.40 in prossimità della fermata Poggini, uno degli studenti è andato a sbattere contro la paratia in vetro a protezione dei posti a sedere posteriori, mandandola in frantumi. L'autista ha così fermato la corsa e avvisato sia le forze dell'ordine che i sanitari, ma nel frattempo quel gruppo di studenti si dileguava".

Una bravata finita male, quindi, per fortuna che non ha avuto altre gravi conseguenze. Tuttavia il mezzo si è dovuto fermare. "Autolinee Toscane - scrive ancora la societù - informa che tramite i propri legali sta valutando la possibilità di sporgere denuncia per danni e per interruzione di pubblico servizio nei confronti degli utenti". Ricorda poi che "a bordo dei propri bus è in funzione un sistema di videosorveglianza che registra immagini sia all'interno del mezzo che all'esterno. Le immagini dei fatti avvenuti oggi sono a disposizione della autorità competenti".