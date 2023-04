Autobus: modifiche orari per festività pasquali, 25 Aprile e 1° Maggio

Autolinee Toscane informa che in occasione del periodo pasquale, della festività della Liberazione del 25 Aprile e della Festa del Lavoro del Primo Maggio, i servizi TPL nel bacino Pisano, si articoleranno secondo le seguenti modalità:

- 6, 7 e 11 aprile: viene effettuato il servizio feriale invernale non scolastico;

- Sabato 8 aprile: viene effettuato il servizio del sabato invernale non scolastico;

- Domenica 9 aprile, Pasqua: per l’area pisana viene effettuato il festivo invernale ridotto; per le aree della Valdera e della Valdicecina nessun servizio;

- Lunedì 10 aprile, Pasquetta: viene effettuato il servizio festivo invernale;

- Martedì 25 aprile, Festa della Liberazione e successivi giorni festivi: viene effettuato il servizio festivo invernale con intensificazione della linea litoranea 010;

- Lunedì 1° Maggio, Festa del Lavoro: per l’area Pisana viene effettuato il servizio festivo invernale ridotto, per l’area Valdera il festivo invernale, per l’area della Valdicecina il servizio extraurbano festivo invernale e nessun servizio per l’Urbano di Volterra.