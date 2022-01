Autobus: le riduzioni al servizio previste per il 14 gennaio

Autolinee Toscane aggiorna sulla situazione giornaliera circa la riduzione del servizio per l'assenza di autisti, causa pandemia. Per domani, 14 gennaio, per il servizio urbano, segnala che possono sempre realizzarsi impreviste riduzioni delle frequenze e soppressioni in tutte le fasce orarie da inizio a fine servizio. Per il servizio extraurbano questi sono i viaggi cancellati:

- Linea 190 soppresse corsa Cascina-Pisa delle ore 06:52 e corsa Riglione-Pisa delle ore 07:11

- Linea 110 soppressa corsa Pisa-Asciano-Agnano delle ore 13:20

- Linea 120 soppressa corsa Pisa-Calci-Montemagno delle ore 13:31

L'azienda inoltre ricorda che sarà in corso uno sciopero: a Pisa è stato indetto dalle 11.59 alle 15.59.