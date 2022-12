Autolinee Toscane: due nuovi bus di 18 metri in servizio per gli studenti

Sono entrati in servizio due bus autoarticolati da 18 metri che verranno utilizzati principalmente per collegare lungo le linee suburbane le scuole medie superiori della provincia. Lo rende noto Autolinee Toscane.

Si tratta di bus Mercedes Evobus Citaro che hanno una capienza di 139 passeggeri, di cui 43 a sedere e 96 in piedi, e sono, ovviamente, dotati anche del posto apposito per persona a mobilità ridotta con pedana a uscita meccanica per l’eventuale carrozzina.

Montano motori Euro 6 che riducono notevolmente le emissioni inquinanti in atmosfera.

Questi mezzi, data la loro capienza, vengono utilizzati nelle tratte dove vi è la necessità di trasportare molti utenti.

Per questa ragione Autolinee Toscane ne ha deciso l’utilizzo soprattutto per coprire il fabbisogno di quelle scuole medie superiori che vedono un cospicuo afflusso di studenti che usano il servizio TPL. E nello specifico lungo la Linea 181 che collega Ponsacco-Cenaia-Cascina I.T.C., e lungo la linea 190 che copre sia la tratta Cascina / Pontedera / Fornacette / Pisa Sesta Porta / Cascina I.T.C. sia la tratta Cascina / Pisa Sesta Porta / Via Croce / Pisa Scuole C. Marchesi.