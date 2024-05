Studenti 'in viaggio' a bordo del bus

Il viaggio di 'Va’ dove ti porta il bus' è partito. Il progetto didattico regionale promosso da Autolinee Toscane, che vede la partecipazione di ben 76 classi, è in piena fase di attuazione.

A Pisa partecipano le classi delle primarie 5A e 5B del Santa Caterina, la 5A Gereschi, 5A Oberdan, 5A De Sanctis, la 5B dell’Istituto Toniolo, la 5A Battisti, la 5C e 1E (secondaria di primo grado) dell’IC Fibonacci.

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso didattico di 6 ore a classe, finalizzato ad incentivare l'uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani, fornire gli strumenti di base per muoversi in autonomia e con consapevolezza nella città, sviluppando il senso di appartenenza al proprio territorio, favorendo l'immagine del bus, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come mezzo di incontro e socializzazione, evidenziando il concetto di 'bene pubblico' per la collettività. Sono complessivamente tre gli incontri che ogni classe seguirà con il supporto di operatori didattici qualificati.

Le classi VA e VB dell’Istituto Santa Caterina di Pisa sono state tra le prime classi a lavorare al progetto e - dopo che in aula è stato presentato agli studenti il servizio urbano della città e l’organizzazione dell’azienda, sottolineando l’importanza del rispetto delle regole ed i vantaggi dell’utilizzo dei mezzi pubblici che garantiscono anche sicurezza e rispetto dell’ambiente - gli studenti e le insegnanti, accompagnate dall’operatrice didattica, hanno avuto modo di mettere in pratica le regole apprese, scoprendo i luoghi di interesse che grazie alle linee urbane è possibile incontrare, salendo appunto su un autobus.

Gli studenti delle due classi hanno fatto due percorsi diversi.

La 5B classe ha raggiunto a piedi piazza dei Cavalieri. Da lì gli studenti si sono mossi verso il Lungarno passando da piazza delle Vettovaglie dove hanno preso la linea 1+ dalla fermata Pacinotti 3 (davanti piazza Garibaldi) e sono andati fino a piazza Vittorio Emanuele II. Hanno visto il murale di Keith Haring e il murale di Kobra. Dopodichè hanno poi ripreso il bus della linea 4 in via Crispi, che li ha portati davanti alla scuola in piazza Santa Caterina.

La classe 5A è partita dalla fermata Zeno 1, davanti alla chiesa di San Zeno, dove gli studenti hanno preso la linea 3+, scendendo alla fermata Gambacorti 1, davanti al Comune. Da lì sono andati a piedi a vedere Borgo Stretto e Piazza dei Cavalieri. Dopo sono tornati sul Lungarno dove hanno parlato dell’Hotel Victoria; dopodichè hanno preso la linea 1+ per andare in piazza Vittorio Emanuele II dove hanno potuto vedere il murale di Keith Haring e il murale di Kobra. Ritorno a scuola con la linea 4.

Così si è espresso l’insegnante Federico Michelotti: “Una bellissima esperienza all'insegna del divertimento e dell'educazione. Gli alunni e le alunne sono rimasti entusiasti del percorso in bus effettuato nella città di Pisa tanto da affermare di 'voler tornare sul mezzo con le amiche anche solo per fare un giro per la città'. Un 'viaggio' istruttivo ripercorrendo edifici e strade antiche che fanno parte della vita quotidiana di ognuno di noi. Una mattinata trascorsa anche nel rispetto delle regole da tenere sui bus, educativo e interessante. Da rifare assolutamente!”.

Il materiale raccolto dalle operatrici didattiche, verrà poi utilizzato per la realizzazione delle mappe cartacee dei servizi urbani di Pisa: disegni e testi elaborati dai bambini saranno utilizzati, infatti, per decorare il retro delle mappe che saranno distribuite nella città.