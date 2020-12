Autobus gratis per le feste natalizie a Pisa

Dopo i parcheggi gratuiti in centro per le prime due ore di sosta, la Giunta comunale ha deciso la gratuità dei viaggi sulle linee urbane del trasporto pubblico per le festività natalizie. Da venerdì 18 a giovedì 31 dicembre, dalle ore 15 fino al termine del servizio, sarà possibile viaggiare a bordo dei mezzi della CTP senza bisogno di biglietto. L’impegno di spesa per l’Amministrazione ammonta a 24mila euro.

"Si tratta di una scelta che ha una doppia valenza - spiega l’assessore alla Mobilità urbana Massimo Dringoli - da un lato intende incentivare i pisani all’utilizzo del trasporto pubblico locale per arrivare in centro e dall’altro vuole essere una ulteriore forma di sostegno al sistema del commercio cittadino, duramente colpito dall’emergenza derivante dalla pandemia, nell’accoglienza della clientela in un periodo dell’anno molto importante".

Intanto, fino al prossimo 6 gennaio 2021, sono gratuiti i parcheggi del centro città: nei Lungarni Simonelli, Bozzi, Mediceo, Guadalongo, Sonnino, Galilei, piazza Carrara, piazza Santa Caterina, piazza Sant'Antonio. Dalle ore 8 alle 20, per un periodo massimo di 2 ore, da controllare con disco orario, la sosta sarà gratuita nelle prossime giornate di sabato 19, mercoledì 23, giovedì 24 dicembre e sabato 2 gennaio 2021. Inoltre, i parcheggi di piazza Santa Caterina e Sant’Antonio saranno gratuiti tutti i giorni fino al prossimo 31 dicembre.