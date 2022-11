Autobus vandalizzato a Pontedera: nuova denuncia di Autolinee Toscane

Autolinee Toscane informa che ieri, 7 novembre, un mezzo della ditta Autolinee Sequi che svolge il servizio per conto dell'azienda è stato nuovamente molto danneggiato dai vandali. Si tratta del bus utilizzato lungo la Linea 240 che in partenza dalla fermata Stadio Pontedera alle 13.15 procede poi in direzione Santa Colomba, Quattro Strade, Cerretti, Staffoli. Tale mezzo aveva sostituito un bus che era stato a sua volta danneggiato a fine ottobre, mentre a metà di quel mese era toccato ad un altro bus sulla tratta Pomarance-Castelnuovo.

Autolinee Toscane "procederà con una nuova denuncia contro i vandali presso le autorità preposte, ma ha informato anche il provveditorato e le scuole interessate, al fine di chiedere una fattiva collaborazione per far terminare questi vandalismi", scrive la società. Che insiste, scrivendo che "al di là dei rilievi penali e civili che riguarderanno i singoli colpevoli del reato, Autolinee Toscane chiede alle istituzioni interessate una comune azione di sensibilizzazione civica nei confronti degli studenti e delle loro famiglie al fine di consentire una ottimale erogazione del servizio".

Oltre al danno materiale ed economico che colpisce direttamente l’azienda, la società fa notare come "vi sia un danno indiretto che colpisce tutti i cittadini e utenti del servizio di trasporto pubblico locale. Perché, visto il breve lasso temporale nel quale si sono verificati gli atti vandalici, per cui il primo bus ancora fermo in riparazione e questo che dovrà a sua volta esser fermato, si potrebbe configurare la possibile carenza di bus per lo svolgimento del servizio".