Autolinee Toscane informa di aver presentato denuncia per interruzione di pubblico servizio presso il Comando Polizia Municipale del Comune di Cascina per un episodio reiterato di sosta irregolare.

"Lo scorso 28 luglio - è la denuncia - attorno alle 18, il bus della Linea 190 diretto da Pisa verso Pontedera è rimasto bloccato e impossibilitato a svolgere il proprio servizio pubblico di tpl a causa di un autocarro lasciato in sosta irregolare in via Tosco-Romagnola intersezione con Viale Comaschi a Cascina. Il bus è rimasto bloccato per circa un’ora, e a causa del forte ritardo accumulato Autolinee Toscane è stata costretta a sopprimere la corsa e la vettura ha dovuto fare ritorno direttamente a Pisa senza raggiungere la destinazione Pontedera".

I disagi sono perfino proseguiti: "Il bus successivo, transitando sul posto alle successive 19.35 circa, ha trovato ancora in sosta vietata l'autocarro, cosicché l’autista è stato costretto a procedere nell’area pedonale di Corso Matteotti dopo aver ottenuto il permesso dalle autorità competenti. Ben due corse hanno dovuto compiere questo cambiamento di percorso con disagi per gli utenti che attendevano alle previste fermate non raggiungibili dai bus, a causa del blocco stradale causato dall’autocarro".

"La Centrale Operativa di Autolinee Tosane - si spiega l'azienda - ha più volte cercato di contattare l’azienda il cui contrassegno compariva sull'autocarro, ma senza alcun risultato. Tanto che Autolinee Toscane s’è vista costretta a modificare il servizio ulteriormente impiegando vetture di tipologia differente e più piccole per garantirne il transito e quindi non provocare ulteriori disagi agli utenti del tpl".