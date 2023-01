Attualità, orientamento universitario e approfondimenti: l'autogestione del liceo 'Dini'

Chi l'ha detto che le nuove generazioni sono disinteressate all'attualità, ai temi più caldi dibattuti giornalmente nelle stanze delle istituzioni e approfonditi sui canali di comunicazione? A mancare, semmai, sono vettori adeguati con i quale convogliare l'attenzione della cosiddetta 'Generazione Z' su questi argomenti. Da questo spunto è partita l'organizzazione dell'autogestione nelle aule del piano terra del liceo scientifico 'Ulisse Dini', programmata da lunedì 16 a mercoledì 18 gennaio dopo l'autorizzazione della preside Adriana Piccigallo e del Consiglio d'istituto.

Così i rappresentanti Tommaso Rovini, Antonio Bonaventura, Francesco Fausto e Sergio Pezzini si sono impegnati a realizzare un palinsesto che potesse catturare il pubblico più ampio possibile. E, a giudicare dalle presenze registrate nella prima metà dell'esperienza, l'obiettivo è stato centrato: "Sarà che questa esperienza non veniva vissuta ormai da quattro anni - spiega Tommaso Rovini - infatti l'ultima autogestione risale al 2019, poi la pandemia ha stoppato questa attività. Sarà per il fatto che abbiamo cercato di proporre una serie di interventi che spazia su moltissimi temi di attualità, con ospiti esterni di grosso calibro. Siamo molto soddisfatti dell'adesione degli studenti: siamo molto sopra il 90% della partecipazione".

E, al netto di qualche bocca storta e naso arricciato, anche il corpo docente è favorevolmente impressionato dall'organizzazione messa su dai rappresentanti degli studenti: "Moltissimi professori hanno spinto i loro alunni a prendere parte all'autogestione, convinti dal programma che abbiamo messo nero su bianco". Due i temi cruciali che Tommaso e gli altri rappresentanti hanno voluto fortemente inserire e sviluppare nei tre giorni: l'educazione sessuale e l'educazione finanziaria. "Poi abbiamo coinvolto un professore dell'Università di Siena che è venuto a raccontarci apsetti curiosi e stimolanti della fisica delle astroparticelle. Ovviamente viene affrontato il tema dell'ambiente e dei pericoli del cambiamento climatico e di un'economia non sostenibile".

In totale sono 16 le aule nelle quali, dalle 9 fino all'una, si avvicendano su due turni gli appuntamenti giornalieri. Gli accessi ai singoli incontri sono gestiti interamente con il supporto del digitale: "Abbiamo caricato tutti gli eventi su Eventbrite, che consente di organizzare gratuitamente gli eventi, tenendo sotto controllo il numero di persone partecipanti. Agli studenti è stato recapitato il programma completo dell'autogestione con qualche giorno di anticipo, così che hanno potuto prendere visione delle proposte e, attraverso la piattaforma online, acquistare gratuitamente il loro ticket d'accesso" spiega Tommaso Rovini.

Un'organizzazione precisa e puntuale che da ieri e fino a domani consente di registrare il tutto esaurito in quasi tutti gli appuntamenti in programma. "Da parte dei partecipanti abbiamo incassato feedback positivi per tutti gli incontri proposti - conclude il rappresentante - in particolare sono tre gli appuntamenti che hanno riscosso i maggiori consensi: Cecchini cuore e il corso di primo soccorso, la fisica delle astroparticelle e l'educazione sessuale".