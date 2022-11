Calci, 'Autunno a teatro'? Un successo!

Tantissimo pubblico al Cinema-Teatro Valgraziosa per tutti e quattro gli appuntamenti gratuiti della rassegna 'Autunno a Teatro', promossa da Comune di Calci in collaborazione con Intesa Teatro e l’Unità Pastorale della Valgraziosa. Così il bilancio dell’amministrazione comunale non può che essere positivo.

“E’ stato bello - questo il commento dell’assessore alla Cultura, Anna Lupetti - vedere tanti bambini coinvolti e partecipi nei due spettacoli a loro dedicati la domenica pomeriggio, proposti dalla Compagnia Four Red Roses e dal Teatro Popolare di Treggiaia. Così come è stato bello ridere con la compagnia La Tartaruga e riflettere con la compagnia L’Anello, che ha portato a Calci lo spettacolo ‘7 Minuti’ di Stefano Massini”.

“Un gran bel successo per questa rassegna teatrale - aggiunge il sindaco Massimiliano Ghimenti - che in sostanza bissa, in quanto a partecipazione, i grandi numeri già registrati in molti eventi estivi. Una rassegna che si basa sulle collaborazioni con Intesa Teatro, sulla sinergia con la Parrocchia che ci mette a disposizione il teatro e sulle risorse comunali dedicate alla cultura, ma anche sull'impegno dell'assessora Lupetti che, con un grande dedizione e passione, è riuscita a mettere insieme un cartellone di assoluto interesse, facendo poi instancabilmente gli onori di casa ad ogni spettacolo”.

“L’amministrazione comunale - conclude Lupetti - desidera ringraziare l’Unità Pastorale della Valgraziosa, le compagnie teatrali e i calcesani che rispondono sempre con entusiasmo alle iniziative culturali, segno di una comunità viva e partecipe”.