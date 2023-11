Casciana Terme: sopralluogo della Provincia nel cantiere per la messa in sicurezza della Sp 46

Nella mattina di venerdì 10 novembre il presidente della Provincia Massimiliano Angori si è recato in visita a Lari per verificare di persona l'avanzamento dei lavori per la messa in sicurezza della Variante (Sp 46). "Ringrazio il presidente per la sua vicinanza e per essersi voluto rendere conto in prima persona dei danni causati dal maltempo della scorsa settimana - ha commentato il sindaco Mirko Terreni - Il Comune è a fianco della Provincia che con tempestività è intervenuta e sta lavorando in modo serrato per mettere in sicurezza la strada e consentirne la riapertura il prima possibile".

Il sindaco ha mostrato al presidente, sul posto insieme ai tecnici, i tratti della strada che sono stati interessati da frana e che ne hanno imposto la chiusura, con grandi disagi per i cittadini di Lari e per i collegamenti con le frazioni limitrofe. "Dopo gli ultimi eventi che si sono verificati, è nostro dovere costruire una resistenza impeccabile e lavorare strenuamente per difendere in maniera, direi, ostinata il nostro territorio - ha dichiarato il presidente della Provincia Massimiliano Angori - Non ci possiamo permettere che frani, che si disgreghi. Dobbiamo salvarlo perché ci fa vivere, ci dà risorse e lavoro: pensiamo alle produzioni agricole e alla ricezione turistica. Sono ricchezze imprescindibili per la nostra economia".

"Dobbiamo mettere in campo le migliori forze affinché questo territorio possa generare progresso e ricchezza anche per le future generazioni così come lo è stato per noi - ha proseguito il presidente - Ringrazio tutti gli operatori, i dipendenti dell’ente e le ditte incaricate per aver lavorato senza sosta in questi giorni. Grazie di cuore al sindaco, alla giunta e a tutti i dipendenti per quanto stanno facendo in questi giorni per la loro comunità".

"Come presidente della Provincia ho provato un grande dispiacere nel vedere le nostre zone così offese dal maltempo - ha concluso Angori - Sono convinto che sia nostro dovere (insieme alle comunità locali) invertire la tendenza e imboccare quella strada che sarà capace di difendere il nostro bellissimo habitat". L'intervento che prevederà la riapertura della Variante prevede la ripulitura del manto stradale, il posizionamento di geoblocchi di contenimento e l'installazione di sensori, con l'obiettivo dopo il 18 novembre - condizioni meteo permettendo - di restituire al territorio la percorribilità di questa fondamentale rete viaria.