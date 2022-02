Pharmanutra avanza a gonfie vele verso la nuova sede

Proseguono i lavori per la realizzazione a Pisa della nuova sede e del nuovo polo farmaceutico di PharmaNutra S.p.A., che sorgerà in località Campalto, nella zona adiacente al Parco di San Rossore. Sono passati più di cinque mesi dal 30 agosto 2021, quando con la cerimonia della posa della prima pietra, i fratelli Andrea e Roberto Lacorte, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’azienda del Gruppo PharmaNutra, avevano dato il via ufficiale al cantiere per un investimento complessivo di circa 18 milioni di euro.

Ad oggi, l’avanzamento dei lavori procede regolarmente secondo i tempi stabiliti e quello che a fine agosto era solo un cantiere, oggi è qualcosa di ben più concreto, sia nella forma che nella sostanza. Il progetto della nuova sede di PharmaNutra, infatti, prevede la bonifica e la 'ricostruzione' di una struttura già esistente - che sarà destinata alla produzione, con le aree dedicate alle attività scientifiche, al controllo qualità e ad uno dei più innovativi laboratori di ricerca e sviluppo nutrizionale in Europa - e la realizzazione ex novo di un edificio disegnato per rispondere ai più elevati standard tecnologici, di funzionalità ed efficienza energetica, dedicato alle attività direzionali e ai servizi complementari, con oltre 10.000 mq di aree esterne. Ed è proprio questo nuovo edificio, concepito per avere un basso impatto ambientale mantenendo al tempo stesso un layout semplice e funzionale, che sta iniziando a prendere forma, con le prime fasi della realizzazione, in programma a partire da marzo, dello scheletro in acciaio della struttura.

“I lavori procedono secondi i piani e considerata la complessità di questo progetto, siamo davvero contenti che tutto stia andando nel verso giusto. L’obiettivo rimane quello di entrare nella nuova sede a inizio 2023 e ad oggi siamo perfettamente nei tempi - spiega il presidente Andrea Lacorte - sarà un momento cruciale nella storia della nostra azienda, un momento atteso da anni che darà un’ulteriore spinta propulsiva a tutte le aziende del Gruppo PharmaNutra, che grazie alla costruzione di un innovativo laboratorio di ricerca e del nuovo polo produttivo, acquisirà il pieno controllo nella produzione di materie prime e una concreta autonomia in termini di attività R&D”.