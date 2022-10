Calci: avviato l'iter della variante per il nuovo parcheggio del supermercato Coop

Il Comune di Calci ha avviato le procedure per conseguire una 'Variante agli strumenti urbanistici comunali (PS e RU) ai sensi della L.R.65/2014, art.252 ter, finalizzata alla realizzazione di un parcheggio pubblico raso sul lotto di terreno posto in via Provinciale Arnaccio-Calci/via Margherita Hack, correlato all’adeguamento di percorrenze viarie/accessi e ampliamento del supermercato Coop in Calci'. Il soggetto proponente la variante è Unicoop Firenze, che si è resa disponibile alla realizzazione di un parcheggio pubblico che sarà ceduto senza alcun onere al Comune.

La prima fase, avviata con Del.G.C. n.112 del 13/10/2022, riguarda la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (Vas), nella quale i singoli cittadini o qualunque altro soggetto interessato potranno presentare contributi partecipativi o tecnici. L’amministrazione comunale, nell'ambito del percorso di partecipazione relativo alla variante, ha indetto un'assemblea pubblica di presentazione del progetto per venerdì 28 ottobre alle ore 17.30 in sala consiliare all'interno del palazzo comunale. Tutte le informazioni sul procedimento avviato e sulla modalità di invio dei contributi partecipativi sono disponibili al seguente link.

Il termine per la presentazione dei contributi è il 15 novembre 2022. Successivamente alla valutazione Vas, la parola passerà al Consiglio comunale (progetto e percorso sono già stati presentati in sede di commissione Uso e Assetto del Territorio) per l'approvazione. "Siamo contenti che si avvii a completarsi una pianificazione che si è pensata e fortemente voluta - questo il commento della giunta municipale guidata dal sindaco Massimiliano Ghimenti - per migliorare il territorio ed i servizi per la nostra comunità. Nell'area infatti è già stata realizzata una nuova viabilità che ha dato una riqualificazione e maggior sicurezza all'accesso principale del paese e si sta costruendo la nuova scuola media. Adesso arriverà un nuovo parcheggio che consentirà sia di aumentare le dotazioni pubbliche per la sosta a servizio dell'area commerciale, composta anche da diversi negozi oltre alla biblioteca comunale, sia di vedere cessare la manovra al supermercato dei mezzi pesanti, che spesso crea disagi sulla provinciale Arnaccio-Calci proprio alle porte del centro del paese".