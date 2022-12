Crollo ponte di Monteverdi: in corso la demolizione, cambiano i collegamenti bus

Nella mattina di sabato 3 dicembre le squadre degli operai si sono messe al lavoro sul tratto della Strada provinciale 329 interessato dal crollo strutturale. Il ponte che univa il capoluogo, Monteverdi Marittimo (nel cuore delle colline metallifere pisane), con la frazione Canneto è adesso un cumulo di macerie. Soltanto il caso ha voluto che l'incidente avvenisse nella notte tra il 2 e il 3 dicembre, in un momento in cui sulla carreggiata non transitava alcun veicolo. Tanto che il sindaco Francesco Govi non ha usato mezzi termini per fotografare la situazione: "Abbiamo evitato una tragedia".

Nella mattinata di sabato 3 dicembre il sindaco Govi, insieme al presidente della provincia Massimiliano Angori, ha effettuato un sopralluogo sul luogo del crollo con i tecnici del settore viabilità per stabilire le modalità di ripristino del ponte collassato. "Nell’arco temporale di 60-90 giorni la Provincia provvederà alla demolizione dell’impalcato del ponte e successivamente provvederà al posizionamento di un 'ponte biley' per ripristinare la viabilità in senso unico alternato - ha spiegato Govi - Allo stesso tempo la provincia provvederà alla progettazione ed infine all’esecuzione dell’opera che comporterà oltre un anno di interventi".

Il primo passo operativo quindi è stato l'avvio dei lavori di demolizione dell'impalcato. Vista l'inagibilità della strada anche Autolinee Toscane ha dovuto rimodulare le linee del trasporto pubblico che transitano nella zona. L'azienda informa che da martedì 6 dicembre le corse in partenza dal capolinea di Canneto, per garantire il transito dei bus da Monteverdi rispettando l’orario programmato, subiranno le seguenti variazioni:

- La corsa della linea 003 feriale scolastica delle ore 6.40 da Canneto direzione Campiglia FS, sarà anticipata alle ore 6.25

- Corse della linea 014: la corsa delle 4.05 con direzione Donoratico sarà anticipata alle ore 3.50;

la corsa feriale non scolastica delle 6.10 direzione Cecina sarà anticipata alle ore 5.55, la corsa feriale scolastica delle 6.15 direzione Castagneto sarà anticipata alle ore 6;

la corsa delle 11.55 direzione Donoratico sarà anticipata alle ore 11.40.

Le restanti corse avranno partenza regolare. Inoltre, sono temporaneamente soppresse le fermate di Bivio Canneto e Podere Celeste W. Autolinee Toscane ricorda che anche l’autolinea 730 tra Monteverdi Marittimo e Canneto ha subito modifiche nel percorso e negli orari. Infatti, la partenza avviene dalla fermata denominata 'Monteverdi M.mo W' (codice 9@TO338), e gli orari delle corse per Larderello con coincidenza a Canneto sono alle ore 6:42 e alle ore 14:50.