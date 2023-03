Partiti i lavori al depuratore di San Prospero a Cascina

E' ufficialmente partito nei giorni scorsi l’intervento di Acque per il potenziamento del depuratore di San Prospero, nel comune di Cascina, dove nel frattempo viaggiano spedite le attività di estensione e riorganizzazione del sistema fognario: due fronti dello stesso maxi-progetto, dal valore complessivo di oltre 15 milioni di euro, che ha l’obiettivo di raggiungere la copertura totale del servizio di raccolta e trattamento delle acque reflue a livello comunale, restituendo così in ambiente acque sempre più pulite. Gli interventi sono stati oggetto di una conferenza stampa congiunta tra Acque e Comune di Cascina.

"Su Cascina sono in corso gli interventi più rilevanti mai effettuati sul territorio - ha sottolineato Giuseppe Sardu, presidente di Acque - con la messa a sistema di tutti gli scarichi eliminando quelli in ambiente. L’intervento di San Prospero consente di finalizzare tutto il lavoro che stiamo facendo su Cascina, con la posa di 11 km di nuove tubature. Un grosso lavoro per il quale ringrazio anche l’amministrazione comunale per la concertazione che ci ha portato a gestire i numerosi cantieri con il minor disagio possibile per i cittadini. Inoltre stiamo rispettando i tempi del crono-programma, per cui siamo molto soddisfatti".

"Parliamo facilmente di acqua potabile e pulita con i fontanelli - ha detto Fabio Trolese, ad di Acque - in realtà gran parte del nostro lavoro avviene proprio attraverso i depuratori. Fognature e depurazione sono il cuore del sistema idrico e da ingegnere quando vede le ruspe in moto non posso che essere felice".

"Ringrazio Acque per la mole dei lavori sul territorio e per le migliorie a livello ambientale - ha aggiunto il sindaco Michelangelo Betti - questi sono gli interventi di cui il cittadino ha meno percezione, per cui è bene rendere noto il massiccio investimento fatto in concomitanza con il nostro mandato. Questo darà la possibilità ai cittadini di vivere in un ambiente più salubre e di essere al passo con i tempi, in un momento in cui l’Italia dimostra la sua arretratezza, come dimostrato dal dibattito sull’abbandono dei motori termici in favore di altre fonti di energia pulita: bisognerebbe capire che se vogliamo lasciare un mondo migliore alle nuove generazioni, serve anche cambiare atteggiamento verso l’ambiente".

Alla conferenza sono intervenuti anche l’ingegner Marco Arbi e gli assessori Cristiano Masi (vicesindaco con delega ai lavori pubblici), Irene Masoni (governo del territorio) e Paolo Cipolli (ambiente).