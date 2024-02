Parte giovedì 8 febbraio il percorso partecipativo previsto dal Piano Operativo Comunale. Per domani è convocata la prima assemblea pubblica a cui potranno partecipare i cittadini che risiedono nei quartieri di Porta a Mare e San Piero a Grado. L’appuntamento per tutti è alle ore 18 al Centro Ricerche 'Avanzi' in via Vecchia di Marina 6 a San Piero a Grado. Per il Comune di Pisa saranno presenti il vicesindaco Raffaele Latrofa, l’assessore all’urbanistica Massimo Dringoli, il dirigente e i tecnici dell’Ufficio Urbanistica.

Il Piano Operativo Comunale (POC) è l’ex Regolamento Urbanistico, ovvero lo strumento urbanistico che specifica per ciascuna area, terreno, proprietà, cosa si può fare, quale destinazione d’uso è ammessa e con quali parametri urbanistici. Ovvero definisce nei dettagli 'dove', 'come' e fino a 'quanto' si può intervenire nella trasformazione, valorizzazione e tutela del territorio comunale, compatibilmente con gli indirizzi del Piano Strutturale Intercomunale già approvato.

Il processo partecipativo del POC prevede in questa fase di raccogliere le proposte attinenti alle specifiche esigenze dei cittadini: le assemblee rappresenteranno dunque l’occasione per approfondire per ogni singola proprietà privata le possibilità di intervento e trasformazione che ci sono. Per questo gli amministratori e i tecnici dell’Ufficio Urbanistica saranno a disposizione per interloquire con i cittadini interessati e raccogliere le proposte.

I prossimi appuntamenti saranno giovedì 15 febbraio l’incontro dedicato agli ordini professionali alle ore 15 in Sala Baleari a Palazzo Gambacorti e giovedì 22 febbraio l’assemblea pubblica dedicata ai quartieri di Porta a Lucca e I Passi che si terrà alle ore 18 nella Sala della Parrocchia di Santo Stefano in via Luigi Bianchi. Gli incontri proseguiranno in tutti i quartieri fino a giugno.