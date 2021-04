Sicurezza: avvisi orali per due pregiudicati pisani

La Sezione Misure di prevenzione della Questura ha irrogato, nelle ultime 24 ore, 2 avvisi orali aggravati da prescrizioni nei confronti di altrettanti pregiudicati pisani, rei di aver commesso una serie di reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti che ne hanno denotato la pericolosità sociale.

Il Questore, competente in materia per le misura di prevenzione, una volta ricevuta l'istruttoria dall’ufficio preposto, ha firmato i relativi decreti che intimano ai destinatari di astenersi per il futuro da commettere nuovi reati e di associarsi ad altri pregiudicati, pena la possibilità di avanzare nei loro confronti al Tribunale Distrettuale di Firenze richiesta della applicazione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza; nonché il divieto di detenere armi, anche se prive di capacità offensiva ed anche se giocattolo; strumenti pirotecnici; strumenti in grado di nebulizzare liquidi irritanti.