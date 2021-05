Avviso orale per tre persone con precedenti che bivaccano in zona Ghezzano

La Sezione Misure di Prevenzione della Questura di Pisa ha adottato, nei confronti di tre soggetti italiani, età compresa tra i 34 ed i 27anni, la misura di prevenzione dell’avviso orale, un ammonimento ad astenersi per il futuro da condotte illegali, pena la proposta di applicazione al Tribunale della misura di prevenzione molto più stringente della Sorveglianza Speciale di Pubblica sicurezza. I tre, insieme ad altri minori, spesso bivaccano a bordo di due camper in zona Ghezzano.

Gli avvisi orali, visti i precedenti dei tre per reiterati reati contro il patrimonio, sono stati aggravati dalle ulteriori prescrizioni del divieto di detenere armi, anche se di libera vendita o addirittura giocattolo, nonché qualsiasi tipo di prodotti pirotecnici, sostanze infiammabili ovvero strumenti ancorchè di libera vendita in grado di nebulizzare gas irritanti. In caso di violazione a queste ultime prescrizioni, saranno denunciati alla Procura della Repubblica per il relativo reato, che contempla condanne fino a tre anni di reclusione.