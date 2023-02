Colleziona tre denunce in venti giorni e riceve l'avviso orale del questore

La Sezione misure di prevenzione della Questura ha emesso nei confronti di un pisano 27enne, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, la misura di prevenzione dell'avviso orale del questore. Il soggetto ha rimediato ben tre denunce negli ultimi 20 giorni. Si tratta di un provvedimento monitorio che avvisa il soggetto, ritenuto socialmente pericoloso in base ai suoi precedenti e alla sua condotta di vita, di cambiare condotta e rispettare la legge; in caso contrario, potrà essere proposto per la misura di prevenzione ben più incisiva della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.