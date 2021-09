Troppe denunce per furti e reati contro il patrimonio: avviso orale per un 21enne

Soltanto 21 anni di età, ma già una fedina penale macchiata di numerosi reati: denunce per reati contro il patrimonio, furti, rapine e anche reati contro la persona. Così la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Pisa ha emesso il provvedimento di avviso orale nei confronti del ragazzo residente a Pontedera.

Il 21enne durante il lockdown ha anche violato più volte il coprifuoco. Un quadro che ha spinto il questore Bonaccorso a convalidare il provvedimento: nel caso in cui il ragazzo proseguisse nei suoi comportamenti illeciti, scatterebbero misure di prevenzione più restrittive. Come ad esempio la Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, che limita alcuni diritti tra cui quelli di circolazione e di frequentazione, e in caso di violazione prevede una denuncia all’Autorità Giudiziaria.