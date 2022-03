Vicopisano: il Comune alla ricerca di partner per il nuovo distretto socio-sanitario

Il Comune di Vicopisano ha pubblicato un avviso per individuare un ente del terzo settore che diventi suo partner per la co-progettazione di attività e gestione nei locali del presidio socio-sanitario del capoluogo. Le manifestazioni d’interesse devono pervenire, con PEC, a comune.vicopisano@postacert.toscana.it, entro le 13 del 19 aprile. "Dopo la consegna ufficiale dei locali del distretto - spiega l'assessore alle Politiche Sociali, Valentina Bertini - al termine dei lavori di ristrutturazione, abbiamo pubblicato questo bando, rivolto appunto a un soggetto del terzo settore, per la definizione di una serie di interventi da realizzare, in uno spazio polifunzionale sociale e aggregativo del presidio, accanto ai locali destinati in modo esclusivo alle attività sanitarie della Azienda USL, che trovino il loro fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale. Tra gli obiettivi specifici - continua Bertini - ci sono, a titolo di esempio: attività rivolte a persone con malattie neurodegenerative, di educazione e promozione della salute, servizi per i bisogni dell'apprendimento e per i bisogni educativi speciali, animazione territoriale, creazione di un sistema territoriale di welfare community, attività fisica adattata, progetti per le persone anziane o per chi ha dipendenze. Con l'auspicio che chi presenterà la manifestazione d'interesse e poi diventerà partner dell'Amministrazione, nella gestione di questo spazio, possa rafforzare ancora di più i servizi rivolti alle persone e sia di ulteriore supporto all'Amministrazione stessa, alle associazioni e alla comunità".

"Questo avviso, dopo la ristrutturazione del presidio socio-sanitario - aggiunge il sindaco, Matteo Ferrucci - è un passo molto rilevante, lo avevamo inserito nel programma e confidiamo di poter concretizzare questi importanti obiettivi per la cittadinanza, come descritti nel bando, in tempi rapidi. Tutto ciò in attesa che vengano ulteriormente potenziati i servizi pubblici, grazie ai fondi del PNRR, piano nazionale di ripresa e resilienza, aspetto su cui sta lavorando l'assessora Bertini con la Società della Salute-Zona Pisana". L'avviso e la relativa documentazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune: www.comune.vicopisano.pi.it.