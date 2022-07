A Montopoli si cerca il garante dei diritti dei disabili: pubblicato l'avviso

Promuovere la partecipazione e la fruizione dei servizi da parte di tutti i cittadini. Nasce con questo obiettivo la scelta di nominare un Garante per i diritti delle persone con disabilità. E' stato pubblicato sul sito internet del Comune di Montopoli l’avviso pubblico per la nomina del Garante, una figura istituita con una delibera del Consiglio con l'approvazione del regolamento al fine di promuovere l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone disabili. Il Garante svolgerà la propria azione nei confronti delle persone disabili che siano domiciliate o residenti nel Comune di Montopoli e a sostegno e da stimolo per gli uffici comunali.

"Questa scelta - hanno detto il sindaco Giovanni Capecchi e la vicesindaco Linda Vanni -- che nasce dalla volontà unanime del consiglio comunale su una mozione proposta dal consigliere Massimo Tesi, è volta a concretizzare i principi per la realizzazione di una reale inclusione sociale, presenti nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Sarà una figura a sostegno delle nostre azioni amministrative, degli uffici e punto di riferimento per i cittadini e le cittadine". Il Garante verrà successivamente nominato dal Consiglio Comunale all’interno di una lista di nominativi, raccolti a seguito di questo avviso pubblico. L’incarico ha durata pari all'incarico del sindaco. Gli interessati possono presentare la propria candidatura, utilizzando l'apposito modello di domanda, reperibile sul sito internet dell'ente, debitamente compilata con gli allegati richiesti entro il 2 agosto a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Montopoli in Val d'Arno - Via Francesco Guicciardini 61 oppure trasmettendo la documentazione a info@comune.montopoli.pi.it.