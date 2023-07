Edilizia scolastica: la Provincia cerca un magazzino per il liceo 'Russoli' di Cascina

C’è tempo fino alle ore 12 del prossimo 31 luglio per partecipare all’indagine di mercato per la ricerca di un immobile ad uso magazzino di deposito temporaneo per il Liceo 'Russoli' di Cascina nell’abitato del Comune cascinese. La procedura è portata avanti dalla Provincia di Pisa.

"Il nostro Ente ha necessità di verificare la disponibilità di un immobile ad uso magazzino di deposito per il Liceo Artistico di Cascina, in cui collocare gessi e arredi storici di pregio, opere realizzate dagli studenti, materiale documentale di archivio incluso il contenuto della biblioteca scolastica che presenta anche volumi storici di pregio, il tutto attualmente collocato nel fabbricato sede centrale, posto in Cascina via Tosco Romagnola n. 246B" spiega il presidente Massimiliano Angori.

"L’immobile che cerchiamo dovrà essere ubicato nell’abitato del comune di Cascina, possibilmente nelle immediate adiacenze della scuola, preferibilmente a distanza massima di 2 chilometri dalla medesima, e dovrà essere disponibile indicativamente dal mese di agosto 2023. Si tratta di una importante operazione finalizzata peraltro al buon andamento dei lavori di edilizia scolastica che interesseranno il plesso di Cascina" conclude Angori.

Sono ammessi a presentare offerta persone fisiche singole o associate, imprese individuali, società commerciali, società cooperative, associazioni, fondazioni, consorzi e raggruppamenti di imprese, anche temporanei, costituiti e costituendi, enti pubblici, agenti di mediazione iscritti allo specifico ruolo presso la C.C.I.A.A, con la precisazione che la Provincia non corrisponde provvigioni. Tutti i dettagli sull’avviso pubblico e sulle modalità di presentare domanda sono rintracciabili a questo link.