Promozione del territorio e delle sue eccellenze: torna 'Azienda che vai, chef che trovi'

Valorizzare il territorio, far conoscere le sue eccellenze e tendere una mano alle aziende del settore agro-alimentare. Torna, sabato 16 settembre, 'Azienda che vai, chef che trovi', il format ideato da CNA Pisa che, ancora una volta, mira a creare occasioni di incontro per valorizzare territorio, filiera corta, imprese del settore agroalimentare e chilometro zero. Ed ecco che torna, dopo i due appuntamenti di giugno e luglio, un nuovo evento - organizzato dall’associazione di categoria pisana con il contributo di Terre di Pisa e Camera di Commercio Toscana Nord Ovest - con l’obiettivo di far vivere ai partecipanti un’esperienza a tutto tondo in un’azienda di produzione agroalimentare, attraverso un percorso di valorizzazione dei prodotti, delle materie prime e della filiera corta.

Appuntamento sabato 16 settembre all'Antico Pastificio Morelli (via S. Francesco, 8, 56020 San Romano di Montopoli Val d’Arno) con la partecipazione dello chef Paolo Fiaschi (titolare del ristorante Papaveri e Papere a San Miniato). "Per ogni appuntamento - ricorda con una nota CNA Pisa - gli ospiti che prenderanno parte all’iniziativa saranno accompagnati in una visita esperienziale in azienda all’interno della quale avranno l’opportunità di conoscere le varie fasi di lavorazione e trasformazione del prodotto. A chiusura della visita, i partecipanti potranno godere di una degustazione di piatti realizzati dalle mani esperte di Chef, titolari di prestigiosi ristoranti del territorio".

"Il quarto e ultimo appuntamento sarà invece - fornisce dettagli la coordinatrice sindacale Sabrina Perondi - sabato 7 ottobre presso l'Azienda Agricola La Vallata con la partecipazione dello chef Nicola Micheletti, titolare della Locanda Sant’Agata di San Giuliano Terme. Con queste iniziative ribadiamo l’impegno della nostra associazione di categoria che, con azioni concrete, desidera valorizzare a 360 gradi il territorio partendo dalle eccellenze, dai produttori locali e artigiani e, non da ultimo, un turismo che scongiuri il “mordi e fuggi". Iscrizione obbligatoria: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-azienda-che-vai-chef-che-trovi-710187147877?aff=oddtdtcreator&fbclid=IwAR1cv3FXJLf30Jb_QCQ3ERFEwhBAU7D1o7xbp2O7xSuH0cWESv203Pxktv0. Info e dettagli: perondi@cnapisa.it.