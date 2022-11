Volterra, azienda edile non prevede il 'piano operativo di sicurezza': attività sospesa e multa salata

Nell’ambito dei servizi finalizzati al più generale contrasto delle criticità inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, il lavoro nero e lo sfruttamento del lavoro, i Carabinieri di Volterra ed il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Pisa hanno eseguito verifiche all’interno di un cantiere edile: al termine dell'ispezione hanno deferito in stato di libertà il responsabile di un’azienda, contestandogli di non aver elaborato il prescritto piano operativo sicurezza (POS). Prevista, in questi casi, la sospensione dell’attività ed elevate un’ammenda e una sanzione amministrativa per diverse migliaia di euro complessive.