Azienda priva di documentazione obbligatoria: titolare denunciato e attività chiusa

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato insieme ai colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Pisa hanno eseguito delle verifiche ad alcune attività commerciali nel territorio. Al termine degli accertamenti i militari hanno segnalato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Pisa, un titolare di cariche di una società che opera nel campo manifatturiero, per non avere redatto documenti e piani obbligatori, previsti dalla normativa

Si tratta del documento di valutazione rischi e il piano di emergenza ed evacuazione, ed è stata segnalata anche la mancata costituzione del previsto servizio di prevenzione e protezione. Vista la violazione alla normativa di settore, così come previsto dal Decreto Lgs. 81/2008 e successive modifiche, i militari hanno adottato il provvedimento di sospensione

dell'attività imprenditoriale e hanno elevato ammende e sanzioni amministrative per circa 15.000 euro.