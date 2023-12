Al posto della tradizionale slitta Babbo Natale ha preso prima l'aereo C-27J, poi una Fiat 500 rossa per consegnare giochi e libri ai bambini. E' accaduto nel pomeriggio di giovedì 21 dicembre con l'atterraggio di Babbo Natale al terminal della 46° Brigata Aerea. Missione compiuta per la terza edizione della coinvolgente iniziativa di solidarietà 'A Natale dona un giocattolo e un libro' promossa da Confcommercio Provincia di Pisa e il quotidiano Il Tirreno, con la collaborazione della 46° Brigata Aerea e del Banco Alimentare.

Tantissimi i doni tra giocattoli e libri raccolti in favore dei bambini delle famiglie in difficoltà economica che per Natale avranno la possibilità di scartare un regalo sotto l'albero. In pochi giorni da Pisa a San Miniato, da Pontedera al litorale si è attivata una straordinaria catena di solidarietà che ha visto come protagonisti imprenditori, istituzioni, commercianti, professionisti, semplici cittadini impegnati in prima persona a regalare un sorriso ai bambini. Un'iniziativa celebrata con la festa finale presso l'Atoc Air Terminal Center della 46° Brigata Aerea e la consegna dei doni ai bambini direttamente da Babbo Natale.

"Questo è un giorno speciale che sta diventando una bellissima tradizione" le parole del presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi. "Le occasioni di solidarietà sono molto importanti per la nostra associazione e ogni anno vedere i bambini che ricevono regali di Natale scalda veramente il cuore".

"Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa, dalla quale usciamo sicuramente arricchiti - afferma il Generale Giuseppe Addesa, Comandante della 46° Brigata Aerea - attraverso la nostra presenza sul territorio vogliamo donare un po' di ciò che abbiamo in favore delle persone più bisognose".

"A causa delle difficoltà economiche sono purtroppo sempre di più le persone e le famiglie che non possono scartare un regalo per Natale e nel nostro piccolo attraverso questa iniziativa vogliamo cercare di dare questa gioia a più bambini possibile" dichiara il direttore del Tirreno Luciano Tancredi.

"Questa iniziativa è uno straordinario generatore di sorrisi: da domani distribuiremo i doni raccolti grazie alla nostra straordinaria rete di volontari che consegneranno libri e giocattoli" dice il referente del Banco Alimentare Eugenio Leone. Presenti alla consegna dei regali l'assessore al commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, il vicesindaco del Comune di Pontedera Alessandro Puccinelli e l'assessore al turismo del Comune di Volterra Viola Luti.

La lista dei negozi aderenti: Toys Center Pisa (loc. Ospedaletto, via Malpighi 20); Goblin Cafè (Pisa, via del Borghetto 31); Libreria Erasmus (Pisa, piazza Cavallotti 9); Cartoleria Elsa (Pisa, via Benedetto Croce 83); Il Birillo (Tirrenia, viale del Tirreno 139 e Marina di Pisa, via Moriconi 41); La Nuova Marina (Marina di Pisa, via Maiorca 135); Libreria Civico 14 (Marina di Pisa, via Maiorca 14/B); Farmacia Caroti Ghelli (Tirrenia, viale del Tirreno 129); ToySuper (Cascina, loc. Navacchio. via del Fosso Vecchio 453 c/o Centro dei Borghi); Grafikart (Cascina, viale Comaschi 47/55); Cartoleria Gabriele (Vicopisano, viale Armando Diaz 79); Punto e a Capo (San Miniato Basso, via Tosco Romagnola Est 475); Edicola Elefante Giovanni (San Miniato Basso, via Tosco Romagnola Est 701); AZ di Manuela Marinai (Castelfranco di Sotto, via Francesca Sud 23/27); Lo Scrigno di Giorgi Silvia (Staffoli, via Livornese 24) Baby Bazar (Ponsacco, viale Europa 49); Cartucce&Inchiostro (Ponsacco, via Valdera P. 50); Libreria Venagli (Ponsacco, viale Primo Maggio 93); Edicola Bufalini (Pontedera, viale Rinaldo Piaggio 5/A); Ghera Giocattoli (Pontedera, via San Faustino 51); La Scuola Tuttoufficio (Capannoli, Via Volterrana 208); Linea Studio (Capannoli, via Niccolini 2); Idee in Piazza (Casciana Terme, via Cavour 35).