Babbo Natale a bordo di un CJ 127 per consegnare doni ai bambini

Un Babbo Natale davvero speciale che, invece della tradizionale slitta, è arrivato direttamente a bordo di un aereo CJ 127 per consegnare doni ai bambini. E' atterrato ieri pomeriggio al terminal della 46ª Brigata Aerea a Pisa per la seconda edizione dell'iniziativa di solidarietà 'A Natale dona un giocattolo e un libro' promossa da Confcommercio Provincia di Pisa e il quotidiano Il Tirreno, con la preziosa collaborazione della 46ª Brigata Aerea e del Banco Alimentare.

Sono oltre 2mila i doni tra giocatoli e libri raccolti in favore dei bambini delle famiglie in difficoltà economica che per Natale avranno la gioia di scartare un regalo sotto l'albero. In pochi giorni si è attivata una straordinaria catena di solidarietà che ha visto come protagonisti imprenditori, istituzioni, commercianti, professionisti, semplici cittadini impegnati in prima persona a regalare un sorriso ai bambini.

Un'iniziativa celebrata con la festa finale presso l'Atoc Air Terminal Center della 46ª Brigata Aerea e la consegna dei doni ai bambini.

La lista dei negozi aderenti: Punto e a Capo (San Miniato Basso, via Tosco Romagnola Est 475), Non solo fumetto (Pontedera, via Verdi 43), Libreria Roma (Pontedera, via della Misericordia 18), Ghera Giocattoli (Pontedera, via San Faustino 51), Edicola Bufalini (Pontedera, viale Piaggio 5/A), B-Buk (Pontedera, via del Teatro 5/7), One Game (Pontedera, via Guerrazzi 14), Libreria Segui le tue Parole (Pontedera, via Vittorio Veneto 100/A), Baby Bazar (Ponsacco, viale Europa 49), Cartucce & Inchiostro (Ponsacco, via Valdera P 50), Libreria Venagli (Ponsacco, viale Primo Maggio 93), Linea Studio (Capannoli, via Niccolini 3), Cartolibreria La Scuola Tuttoufficio (Capannoli, via Volterrana 208), Edicola Sogno Matto (Santo Pietro Belvedere, via Pinete 34), Japan Style & Toyslandia (Calcinaia, via di Mezzo 26/S), Cartoleria L'Amica di Scuola (Cascina, corso Matteotti 40), Grafikart (Cascina, viale Comaschi 47/55), ToySuper (Cascina, loc. Navacchio, via del Fosso Vecchio 453 c/o Centro dei Borghi), Collego (Pisa, via San Martino 35), Toys Center (Pisa, loc. Ospedaletto, via Malpighi 20), Libreria Pellegrini (Pisa, piazza San Frediano 10), Goblin Café (Pisa, via del Borghetto 31), Il Birillo (Tirrenia, viale del Tirreno 139 e Marina di Pisa, via Moriconi 41) , Libreria Civico 14 (Marina di Pisa, via Maiorca 14/B).