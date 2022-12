Appuntamento con Babbo Natale in centro e a Tirrenia

Domenica 11 dicembre sarà una domenica speciale per i bambini, che potranno scegliere tra due iniziative in contemporanea. In centro a Pisa, le imprenditrici de 'La via en Rose' ospiteranno Babbo Natale e il suo folletto, con il suo carico di giochi tradizionali d'un lontano tempo che fu. Appuntamento in via San Francesco dalle 16 in poi, con tutti i negozi aperti e la possibilità di tanto tanto divertimento, con i più piccoli che potranno consegnare le loro letterine con le richieste di doni direttamente a Babbo Natale.

Sempre domenica 11, chi preferisce l'atmosfera del litorale, può fare un salto a Tirrenia. Sin dalla mattina alle ore 9 i più grandi potranno dedicarsi allo shopping presso i mercatini natalizi allestiti per l'occasione, mentre i bambini, dalle 15.30 in poi, avranno la possibilità di incontrare Babbo Natale e i suoi folletti, consegnare le loro letterine e ricevere a profusione dolciumi e caramelle. Entrambi gli eventi sono organizzati da Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del comune di Pisa e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest /Terre di Pisa.