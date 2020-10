Minori nel mirino della baby gang: un arresto

Un 19enne residente a Cascina è stato arrestato dai Carabinieri e si trova in carcere al Don Bosco con l'accusa di rapina aggravata. Altri due minorenni sono invece stati denunciati. Come riportano i quotidiani locali la vicenda ha a che fare con una baby gang che agisce in centro città aggredendo i loro coetanei per rapinarli.

L'indagine è partita in seguito alla denuncia di un minore che a fine agosto è stato aggredito in piazza Manin da tre giovani che lo hanno accerchiato e derubato. L'inchiesta dei militari va avanti per capire se ci siano responsabilità anche per altri episodi. Sarebbero infatti diverse le aggressioni simili avvenuti nelle ultime settimane in varie zone del centro.