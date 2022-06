Al Bagno degli Americani c'è voglia d'estate tra luminara, cinema e musica

Pronta a partire nel segno della ritrovata normalità l'estate al Bagno degli Americani di Tirrenia. È fissato al 17 giugno l'inizio ufficiale della stagione degli eventi allo stabilimento balneare del Cinema Arsenale di Pisa, anche se spiaggia, bar e ristorante sono già accessibili, attivi e operativi. La sera di San Ranieri avrà quindi luogo la tradizionale luminara sul mare, Luminmare, con gli oltre duemila lumini accesi sulla spiaggia. E poi ancora gli attesissimi fuochi d'artificio del 4 luglio, giorno dell'Indipendenza, oltre alla classica 'spiaggiata' di Ferragosto.

Torna anche il fascino del cinema sul mare, con il maxischermo gonfiabile sulla spiaggia di oltre 14 metri per 9, per ben due settimane, una a luglio e una ad agosto. E poi la musica dal vivo tutti i venerdì in collaborazione con il Borderline Club. Tornano anche i concerti all'alba, oltre alle presentazioni di libri, i tornei di beach volley, spettacoli e animazione per bambini, sport, zumba, attività legate a benessere e salute e la possibilità di prendere biciclette a noleggio.

"In quest'estate 2022 di grandi ritorni ci fa molto piacere poter offrire al pubblico un'altra stagione piena di eventi e iniziative al Bagno degli Americani - affermano Davide Bani, Alberto Gabbrielli e Stefano Vitali dell'associazione Cinec lub Arsenale - torna il cinema sul mare per ben due settimane, la vera e propria 'specialità della casa', con il maxischermo gonfiabile, oltre ai tradizionali fuochi d'artificio per il 4 luglio e a Luminmare. Per il resto, intrattenimento, musica, cibo e una spiaggia tutta da godere, accessibile e sempre aperta. Le persone hanno voglia di ritrovarsi dopo due anni molto difficili. Desideriamo ringraziare il pubblico del Bam per aver rispettato perfettamente le regole anti contagio nelle scorse due stagioni: una collaborazione che è stata decisiva per poter dare continuità alla programmazione, che pur nelle difficoltà non si è mai fermata. Di volta in volta comunicheremo il programma 2022 nel dettaglio. E mai come quest'anno, buona estate a tutti!".