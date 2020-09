Due bambini positivi a San Miniato e Ponsacco: compagni di classe in quarantena

Due bambini positivi in altrettante scuole primarie della provincia di Pisa. Il primo caso si è verificato a San Miniato come annuncia il sindaco Simone Giglioli: "Si tratta di una bambina, con un contagio infra familiare. Per prudenza sarà messa in quarantena la classe, anche se la bimba è andata a scuola un solo giorno. L'Asl ha ritenuto prudenzialmente di disporre la quarantena per i ragazzi e gli insegnanti della classe interessata. L'Asl ha avvertito questo pomeriggio (ieri, ndr) direttamente le famiglie interessate. Quindi, vi prego di non scatenare cacce agli untori o di alimentare voci e chiacchericci che creano solo paure e incertezze. Ringrazio tutti per la collaborazione e confido nella massima responsabilità".



Il secondo caso invece si è verificato in una scuola elementare di Ponsacco dove è risultato positivo un bambino di quinta. Anche in questo caso l'Asl ha disposto la quarantena per la classe e le insegnanti. Il bambino è asintomatico e sta bene.

