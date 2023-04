Oltre 220 bambini 'invadono' gli impianti sportivi del Cus Pisa

Il CUS Pisa prosegue nella sua tradizionale collaborazione con le scuole del territorio per proporre una sorta di 'alleanza' tra scuola ed extra-scuola e con l’obiettivo comune di facilitare e promuovere la pratica dello sport, in particolare per i giovani inattivi, che non frequentano alcuna attività.

Grande successo di consensi ha fatto registrare l'evento di mercoledì 5 aprile quando tutte le classi della scuola primaria Filzi (Istituto comprensivo Tongiorgi) si sono trasferite al CUS per un'intera mattina di gioco e sport. Gli alunni hanno potuto provare varie discipline a rotazione: tennis, hockey, basket, pallavolo, rugby in veri campi da gioco.

"L'iniziativa ha riproposto il CUS Pisa quale partner ideale della scuola nel compito di promuovere stili di vita attivi, far conoscere tante discipline sportive, presentare le opportunità a disposizione dei bambini e delle bambine nel territorio adiacente alla scuola. Grazie alla collaborazione dell'Istituto Comprensivo Tongiorgi, delle maestre e degli istruttori della società sportiva universitaria, oltre 220 alunni hanno riempito il campus del CUS di felicità e voglia di muoversi, complice la bellissima giornata di sole", afferma Renato Curci, responsabile dei progetti del Cus Junior Poli Disciplinari.