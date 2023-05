I bambini della scuola di Montemagno in visita al Municipio di Calci

I bambini della scuola dell’infanzia di Montemagno, ieri mattina 24 maggio, hanno visitato il Municipio di Calci. A far loro da cicerone il sindaco Massimiliano Ghimenti, che li ha accolti in sala consiliare con la frase: "Bimbi, il Comune è casa vostra". Passando poi nei vari uffici hanno potuto conoscere il personale e capire come funziona la macchina comunale, e alla fine della visita hanno ricevuto in dono le carte d'identità fatte dai loro insegnanti e scattato la foto con la fascia tricolore.

"Un momento davvero bello ogni volta - il commento del primo cittadino - perché rende i bimbi protagonisti e perché dalle loro domande e dalla loro curiosità nascono sempre spunti di riflessione per l'azione amministrativa. Ringrazio scuola e insegnanti che, da diversi anni, a parte durante il periodo pandemico, continuano a portare avanti questa iniziativa che siamo davvero entusiasti di aver avviato durante il nostro primo mandato".