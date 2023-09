Bambino di 4 anni cade dalla finestra: è grave

Drammatico incidente nella tarda mattinata di sabato 16 settembre nel centro storico di Castelfranco di Sotto dove un bambino di 4 anni è caduto dalla finestra della sua abitazione facendo un volo di circa sei metri. Il piccolo, secondo una prima ricostruzione, al momento della caduta, si trovava da solo in casa insieme al fratellino di un anno più piccolo, mentre la madre era al lavoro e il padre era uscito per alcune commissioni.

Il bambino avrebbe avvicinato una sedia alla finestra per salire sopra e poi avrebbe perso l'equilibrio finendo per precipitare sulla strada. Immediati i soccorsi del 118. Il piccolo è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze con l'elisoccorso Pegaso.