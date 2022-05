Bambino morto in un agriturismo a Peccioli: la comunità vicina alla famiglia

La comunità si è stretta intorno alla famiglia del bambino di tre anni che è morto ieri, domenica 29 maggio, in seguito alle ferite riportate in una caduta. Il piccolo infatti, di nazionalità tedesca e in vacanza con la famiglia in un agriturismo a Peccioli, sarebbe finito cadendo sopra un recipiente in vetro riportando ferite poi risultate fatali. Sono stati inutili infatti i soccorsi dei sanitari del 118. Sull'episodio indagano i Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica di ciò che sembra una drammatica fatalità.

"La perdita di un figlio è un dolore difficile persino da descrivere - sottolineano dall'amministrazione comunale di Peccioli - il sindaco Renzo Macelloni si è recato sul luogo della tragedia per esprimere il cordoglio di tutta la nostra comunità ai genitori del bambino. E per dare solidarietà anche al proprietario dell'agriturismo. L'amministrazione comunale è rimasta a disposizione della famiglia che ha subito questo lutto per ogni tipo di necessità".