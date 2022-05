Cade e si ferisce a morte bimbo di 3 anni: tragedia in un agriturismo di Peccioli

Un dramma che lascia senza fiato. Un bambino di 3 anni è morto, oggi 29 maggio, intorno all'ora di pranzo, in un agriturismo di Peccioli, a seguito di una sfortunata caduta. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni, avrebbe urtato una damigiana, finendo per ferirsi con un vetro e andando poi in arresto cardiocircolatorio. I soccorsi, giunti sul posto, hanno a lungo provato a rianimare il piccolo, mentre veniva allertato il Pegaso per il trasporto d'urgenza in ospedale. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i Carabinieri per le indagini.