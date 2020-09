Bimbo del nido positivo al Coronavirus: classe in quarantena

Un bimbo positivo nell'asilo nido 'Il galeone dorato' di Casteldelbosco nel comune di Montopoli Valdarno. Conseguenza: la classe 'bolla' a casa con oltre 20 persone tra operatori e bambini in quarantena per 14 giorni, trascorsi i quali saranno sottoposti al tampone. Una notizia che sicuramente alimenta la preoccupazione a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, quando migliaia di studenti torneranno in classe tra mascherine, gel igienizzante e distanziamento sociale per cercare di scongiurare il rischio contagi.



La situazione comunque al nido è sotto controllo. Solamente la classe 'bolla' del piccolo risultato positivo a Casteldelbosco, ma comunque asintomatico e sottoposto al tampone visto che un altro membro della famiglia era risultato positivo, fermerà l'attività per i controlli e la sanificazione, ma il nido resterà aperto e l'altra sezione potrà proseguire senza problemi.

