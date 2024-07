La paura di non trovare più il figlio, per quasi due ore. Disavventura, a lieto fine, per una famiglia francese, nel tardo pomeriggio di ieri 16 luglio, a Marina di Vecchiano. Un bambino di 6 anni è scomparso intorno alle ore 18, con la mamma disperata che si è rivolta ai bagnini dell'Oasi. Ci sono volute quasi 2 ore di ricerche per rintracciare il piccolo esploratore. Già, perché dall'Oasi 1 in cui si trovava, ha camminato molto per essere poi ritrovato al bar del - nomen omen - Bagno Fortunato, a Torre del Lago.

"La mamma si è rivolta ai bagnini disperata - racconta il presidente di 'Mare Sicuro' Riccardo Berchielli - erano circa le 18, stavano per staccare. Ha detto che non trovava più suo figlio, forse si era addormentata. Può succedere, anche se devo dire che questa stagione casi così sono successi piuttosto spesso... Comunque, sono partite subito le ricerche". Uno strumento utile per il passaparola è un gruppo Whatsapp organizzato dall'associazione che coinvolge bagnini ed esercizi pubblici di questo tratto del litorale: "L'informazione è stata diffusa subito, ci è già servito molto questo gruppo. Questa volta, però, questo bambino non si trovava. Così sono partiti i ragazzi con i megafoni, facendo gli appelli e cercando anche fra le dune più lontane".

Ad un certo punto arriva la segnalazione decisiva: "Due persone anziane che stavano facendo una passeggiata provenienti da Torre del Lago hanno riferito di aver visto un bambino diretto verso nord. Ho autorizzato l'uso dei nostri due mezzi per estendere la ricerca fino Torre del Lago. Visto che dopo l'Oasi 2 c'è un tratto 'vuoto', fra la Bufalina e Torre del Lago, hanno chiamato il primo bagno che si può trovare, il Bagno Fortunato. Così anche i bagnini laggiù si sono attivati per le ricerche. Il piccolo è stato trovato al bar!".Il piccolo stava bene, è stato riportato dalla mamma a Marina di Vecchiano con il quad dell'associazione.

Alla fine quindi, l'impegno dei bagnini di Oasi 1 e 2, Roberto, Giacomo e Maurizio, con l'aiuto di Rebecca del Bagno Fortunato, è stato premiato con i sorrisi della famiglia francese ritrovata. "Sono state quasi 2 ore piuttosto rocambolesche - conclude Riccardo Berchielli - devo dire che i casi simili sono stati già una decina dall'inizio della stagione, specie nei fine settimana, con il tipico grande afflusso di persone e la conseguente confusione. Certo, sarebbe il caso di prestare più attenzione". Poi l'appello: "Noi facciamo il possibile, sono stati importanti i nostri due mezzi, che manteniamo grazie ai contributi che riceviamo. Ci aiuterebbero a vivere altri sponsor, magari per avere un terzo mezzo. Il sistema che abbiamo previsto e la nostra esperienza funzionano, ma, come dimostrano questi casi, c'è bisogno spesso anche di più risorse".