Finisce sotto le ruote del trattore: grave un bambino

Sono apparse subito gravi le conseguenze dell'incidente, al punto che i soccorritori giunti per primi sul posto hanno attivato la procedura per l'intervento dell'elisoccorso Pegaso. Un bambino, nella tarda mattinata di sabato 22 aprile, è finito sotto le ruote di un trattore in movimento: il personale del 118 si è recato a Madonna dell'Acqua, frazione di San Giuliano Terme, per prestare i primi soccorsi.

Una volta giunti sul luogo dell'incidente, i sanitari hanno richiesto la collaborazione dei Vigili del fuoco per togliere in sicurezza il bambino dalle ruote del mezzo. Poi il Pegaso ha trasportato il ferito al Pronto soccorso di Cisanello. A Madonna dell'Acqua si sono trattenute invece le forze dell'ordine per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell'incidente.