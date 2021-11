Torna 'Banchi di gusto' in centro a Pisa

Torna, rinnovata e più ricca, 'Banchi di gusto', la due-giorni a cura di Cna Pisa e Toscana Sapori che per la sua decima edizione dà appuntamento in Logge di Banchi sabato 13 e domenica 14 novembre. Un appuntamento fisso del mercato del gusto ormai consolidato che, grazie alla sinergia e al contributo del Comune di Pisa, Camera di Commercio di Pisa, Terre di Pisa, Associazione Cuochi Pisani, Ipsar G. Matteotti e Banca di Lajatico offre una vetrina e un salotto aperto e interattivo a tutti coloro che desiderano conoscere i principi dell’alimentazione e della gastronomia con i relativi aspetti storici, ambientali e salutistici.

Il riutilizzo degli scarti di alimenti saranno il valore aggiunto della manifestazione che, per questa edizione, ospiterà anche i mestieri dell’artigianato-artistico di Cna, offrendo alla città un’occasione esperienziale a tutto tondo dove food, arte e artigianalità faranno rete con percorsi inclusivi favoriti dai maestri artigiani nei settori di ceramica, tessitura e dipinti su tela. Questa edizione aprirà le braccia anche alla solidarietà: sarà, infatti, presente uno stand a cura dell’associazione 'Il sorriso di Andrea', l’associazione benefica nata per ricordare Andrea Baldini, il ragazzo prematuramente scomparso nel marzo 2020 in seguito ad una estenuante lotta contro un tumore raro. Durante la manifestazione sarà possibile acquistare panettoni artigianali realizzati dalla pasticceria Fratelli Sbrana di San Giuliano Terme e il ricavato delle vendite sarà interamente devoluto all’acquisto dei pensierini di Natale per i piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Aoup dove ha combattuto anche Andrea la sua battaglia.

"Il futuro e la ripartenza devono proprio ripartire dalla filiera, dalle nostre eccellenze enogastronomiche e artigianali e soprattutto dalle sinergie e dai processi virtuosi che associazioni, enti e istituzioni hanno il dovere di promuovere e favorire. Solo attraverso partecipazione, condivisione ed eventi inclusivi come questo possiamo scongiurare un turismo fast e mordi e fuggi dando valore ai nostri produttori, al territorio e alla città che ha tanto da offrire". Le parole unite di: commissario straordinario della Camera di Commercio Valter Tamburini, presidente di Toscana Sapori Valentina Giambastiani e presidente dell’associazione cuochi pisani Stefano Fantozzi.

A concludere l’assessore alle attività produttive del Comune di Pisa Paolo Pesciatini: "Banchi di Gusto è un'iniziativa importante che simboleggia la straordinarietà delle nostre eccellenti aziende. In questa decima edizione si vengono ad unire artigianato artistico e prodotti tipici agroalimentari che costituiscono un vero e proprio prodotto culturale del nostro contesto ambientale e territoriale, capace di suscitare emozioni e sensazioni per attivare un turismo di qualità. Possiamo dire che anche in questa occasione, dopo il Food and Wine Festival, è possibile gustare la Toscana da Pisa, grazie al valore delle nostre specialità gastronomiche che contrastano l'omologazione di gusti".