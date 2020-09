Banda di rapinatori aggredisce anziano in casa: via con contanti e un orologio

E' stato un assalto in piena regola, come non ne succedevano da tempo sul territorio. Una banda di 4 malviventi ha rapinato un anziano, ieri sera 5 settembre, presso la sua abitazione di Perignano, nel Comune di Casciana Terme-Lari. Sul caso indagano i Carabinieri di Pontedera.

Secondo quanto ricostruito, l'azione è partita intorno alle 21.30. I rapinatori hanno sorpreso il proprietario, un 77enne pensionato, mentre era nel giardino di casa, che si trova in una zona di campagna abbastanza isolata. Incappucciati e veloci lo hanno malmenato e minacciato con un coltello, intimandogli di dirgli dove si trovassero i valori. Alla fine si sono impossessati di 1860 euro in contanti presenti in casa, più un orologio, prima di fuggire verso Ponsacco e scomparire.

La vittima, una volta dato l'allarme, è stata portata all'ospedale Lotti di Pontedera con due costole rotte. I militari dell'Arma stanno raccogliendo tutti gli indizi possibili per identificare i responsabili.