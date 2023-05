Bandecchi e Vivaldi compie 100 anni: targa e cerimonia in Comune a Pontedera

"100 anni di storia. 100 anni di tipografia, editoria, stampa nel segno della qualità. A Bandecchi e Vivaldi, parte integrante di questa città e azienda proiettata nel futuro senza mai dimenticare il proprio passato glorioso. Con immensa riconoscenza per questo primo secolo di vita". E' il testo della targa, consegnata stamani, 19 maggio, nella sala consiliare di Palazzo Stefanelli, dal sindaco di Pontedera Matteo Franconi (presente anche il vice Alessandro Puccinelli) alla Bandecchi e Vivaldi (rappresentata da Giuliana Lupi, Sauro Macelloni, Alex Paladini, Marco Macelloni), tipografia di Pontedera che, proprio quest'anno, compie 100 anni di attività.

Un compleanno festeggiato con molte iniziative, per una realtà che ha raccontato Pontedera. "Non è un modo di dire, da voi è veramente passata la storia della città - ha detto Franconi - sostanzialmente la storia la avete impressa e stampata, nei manifesti, nei volumi, in innumerevoli iniziative semplici e grandi. Innovandosi e stando al passo con i tempi, sempre nel segno di una qualità e di una eccellenza riconosciuta da tutti". Una qualità che ha portato la Bandecchi e Vivaldi, ad esempio, ad incrementare la produzione libraria con la stampa di volumi e cataloghi di arte, ma sempre con un futuro che guarda al passato e alla grande tradizione aziendale. Da qui il percorso, già avviato, del recupero degli elementi storici, per raccontare la strada percorsa in un secolo di vita.